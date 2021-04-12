СБУ: Руководство «Сумыоблэнерго» вывело на свои счета 80 млн грн. Проверяется ущерб еще на 195 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила схему руководства «Сумыоблэнерго». Топ-менеджмент предприятия с госдолей «вывел в тень» более 80 миллионов гривен, которые должны были пойти на реконструкцию и обновление энергетической системы региона в рамках инвестиционной программы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Проверка показала, что организаторы схемы не выполнили 60% предусмотренных работ и незаконно вывели более 80 миллионов гривен на счета аффилированных коммерческих структур.

Кроме этого, установлено, что с 2017 по 2020 год должностные лица «Сумыоблэнерго» провели ряд операций по купле-продаже так называемых мусорных ценных бумаг. Топ-менеджмент за счет сделок мог вывести через подконтрольные структуры прибыль компании на более чем 195 миллионов гривен. При этом убытки могли быть компенсированы за счет искусственного повышения тарифов для населения и бизнеса. Информация еще проверяется.

СБУ провела ряд обысков в кабинетах компании и офисах структур, изъяв черновую бухгалтерию и документацию с доказательствами. В рамках уголовного производства по статье о растрате имущества (ч. 5 ст. 191 УК) на счета подрядных организаций наложены аресты. Досудебное расследование продолжается.