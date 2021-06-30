Рада схвалила розширення повноважень інспекторів з паркування. Вони зможуть штрафувати

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 4594, який пропонує розширити повноваження інспекторів з паркування. Він надасть їм право притягати до адміністративної відповідальності водіїв, які залишатимуть автомобілі на місцях для осіб з інвалідністю.

За проголосували 289 депутатів.

Документ вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення і надає право інспекторам розглядати справи, передбачені ч. 5 ст. 122 КУпАП. Зараз такі справи розглядають органи Нацполіції.

Якщо закон ухвалять, інспектори зможуть карати за зупинку або стоянку авто на місцях для осіб з інвалідністю, за створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять людей з інвалідністю, а також за неправомірне використання на авто знаку «Водій з інвалідністю».

За вищевказане порушникам загрожує штраф від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 020 до 1 700 гривень).