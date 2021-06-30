Рада одобрила расширение полномочий инспекторов по парковке. Они смогут штрафовать

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 4594, который предлагает расширить полномочия инспекторов по парковке. Он даст им право привлекать к административной ответственности водителей, которые будут оставлять машины на местах для лиц с инвалидностью.

За проголосовали 289 депутатов.

Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и дает право инспекторам рассматривать дела, предусмотренные ч. 5 ст. 122 КУоАП. Сейчас такие дела рассматривают органы Нацполиции.

Если закон примут, инспекторы смогут наказывать за остановку или стоянку авто на местах для лиц с инвалидностью, за создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, а также за неправомерное использование на авто знака «Водитель с инвалидностью».

За вышеуказанное нарушителям грозит штраф от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 020 до 1 700 гривен).