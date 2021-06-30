Росія на тлі Sea Breeze вивела в Чорне море на навчання підводний човен і авіацію

Чорноморський флот Росії почав навчання в морі на тлі міжнародних маневрів See Breeze, які проводять ВМС України і Шостий оперативний флот США.

Як повідомляє Інтерфакс, у море вийшов дизельний підводний човен «Колпіно», здатний застосовувати крилаті ракети «Калібр». Паралельно навчання проводять вертольоти Ка-27ПС і Ка-27ПЛ спільно з патрульним кораблем «Павло Державін».

Зазначено, що субмарина проводить навчання на одному з морських полігонів. Човен вже відпрацював екстрене занурення і готується до виконання вправ з бойової підготовки, зокрема до виконання маневру «покладка на ґрунт», коли субмарина для скритності занурюється на дно.

Днем раніше флот РФ провів в окупованому Криму перевірку всіх сил протиповітряної оборони. У бойову готовність перевели комплекси ППО С-400 і «Панцир».