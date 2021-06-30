Россия на фоне Sea Breeze вывела в Черное море на учения подводную лодку и авиацию

Черноморский флот России начал учения в море на фоне международных маневров See Breeze, которые проводят ВМС Украины и Шестой оперативный флот США.
Как сообщает Интерфакс, в море вышла дизельная подводная лодка «Колпино», способная применять крылатые ракеты «Калибр». Параллельно учения проводят вертолеты Ка-27ПС и Ка-27ПЛ совместно с патрульным кораблем «Павел Державин».
Указано, что субмарина проводит учения на одном из морских полигонов. Лодка уже отработала экстренное погружение и готовится к выполнению упражнений по боевой подготовке, в частности к выполнению маневра «покладка на грунт», когда субмарина для скрытности погружается на дно.
Днем ранее флот РФ провел в оккупированном Крыму проверку всех сил противовоздушной обороны. В боевую готовность перевели комплексы ПВО С-400 и «Панцирь».
- 28 июня в Черном море стартовали учения Украины, НАТО и союзников Sea Breeze. В море для участия в них зашел американский эсминец USS Ross. Учения Sea Breeze в этом году продлятся до 10 июля. В них участвуют более 5 тысяч военных, 32 корабля, а также 40 самолетов и 18 команд специальных операций.
- Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за «агрессивного характера» и «поощрений милитаристских настроений» Украины.