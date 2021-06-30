СБУ затримала контрабанду цінностей періоду Київської Русі. Артефакти продавали в країни ЄС

Служба безпеки України викрила організовану групу контрабандистів, яка намагалася вивезти за кордон партію артефактів часів Київської Русі та І століття до нашої ери.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Зловмисники намагалися переправити до країн ЄС майже 30 посилок з унікальними виробами.

Встановлено, що група, в яку входило кілька жителів Київської області, викупила цінності у місцевих колекціонерів і знайшла клієнтів за кордоном через інтернет. Артефакти в ЄС відправляли поштою на замовлення.

Під час обшуків у контрабандистів, крім артефактів Київської Русі, знайшли холодну зброю, срібні монети і стародавні предмети побуту. Експертиза підтвердила приналежність вилучених предметів до культурних цінностей.

Одному з організаторів групи повідомили про підозру за ч. 1 ст. 201 (контрабанда). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.