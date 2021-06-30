СБУ задержала контрабанду ценностей периода Киевской Руси. Артефакты продавали в страны ЕС

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу контрабандистов, которая пыталась вывезти за границу партию артефактов времен Киевской Руси и І века до нашей эры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Злоумышленники пытались переправить в страны ЕС почти 30 посылок с уникальными изделиями.

Установлено, что группа, в которую входило несколько жителей Киевской области, выкупила ценности у местных коллекционеров и нашла клиентов за границей через интернет. Артефакты в ЕС отправляли почтой по заказу.

Во время обысков у контрабандистов, кроме артефактов Киевской Руси, нашли холодное оружие, серебряные монеты и древние предметы быта. Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям.

Одному из организаторов группы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 201 (контрабанда). Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.