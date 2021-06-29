SpaceX відклала запуск 85 супутників через раптову появу літака

SpaceX за 10 секунд до старту відклала запуск 85 супутників через раптову появу літака.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Старт був запланований о 14:56 за місцевим часом з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида), але в цей час в зону запуску зайшов літак. Через перешкоди старт ракети-носія Falcon 9 довелося перенести на 30 червня.

Засновник компанії Ілон Маск через інцидент заявив про необхідність «провести масштабну реформу регулюючих органів», щоб подібні випадки не заважали освоєнню космосу.