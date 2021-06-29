SpaceX отложила запуск 85 спутников из-за внезапного появления самолета

SpaceX за 10 секунд до старта отложила запуск 85 спутников из-за внезапного появления самолета.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Старт был запланирован в 14:56 по местному времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), но в это время в зону запуска зашел самолет. Из-за помехи старт ракеты-носителя Falcon 9 пришлось перенести на 30 июня.
Основатель компании Илон Маск из-за инцидента заявил о необходимости «провести масштабную реформу регулирующих органов», чтобы подобные случаи не мешали освоению космоса.
- В рамках миссии Transporter-2 SpaceX должна была доставить на околоземную орбиту 85 космических аппаратов, среди которых несколько десятков государственных микроспутников, межорбитальные буксиры, а также три интернет-спутника Starlink.
- В SpaceX планирует полностью обеспечить планету глобальным интернет-покрытием с помощью мини-спутников Starlink. Но потом компании нужно будет получить разрешения регуляторов.