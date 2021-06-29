Міноборони Росії відповіло на звинувачення Нідерландів через інцидент у Чорному морі

Міноборони Росії заявило, що винищувачі Су-30 і бомбардувальники Су-24 наблизилися до нідерландського фрегату НNLMS Evertsen, щоб він змінив курс і «почав рух від кордону з Росією».
Про це повідомляє ТАСС.
У відомстві заявили, що Evertsen «рухався в бік Керченської протоки», і літаки зробили попередження, щоб не допустити «порушення кордону».
«Польоти російських літаків виконувалися відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору», — вказали у відомстві.
- 18 червня британський есмінець HMS Defender і нідерландський фрегат НNLMS Evertsen зайшли в порт Одеси. У Чорне море вони прибули для навчань із союзниками. Уже 23 червня росіяни заявили, що розгорнули біля Криму попереджувальними пострілами Defender. Міноборони Великої Британії спростувало заяву Росії. Пізніше зʼявилися відеозаписи інциденту.
- 29 червня Міністерство оборони Нідерландів звинуватило Росію у грубій провокації біля берегів Криму — бойові літаки РФ низько літали біля фрегату НNLMS Evertsen та імітували атаку.