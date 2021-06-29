Bihus.Info: Родина нардепа Тищенка могла заробляти на схемах з будівництвом Подільського мосту в Києві

Родина «слуги народу» Миколи Тищенка могла заробити мільйони гривень на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту в Києві.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти проаналізували документи з так званої «флешки Комарницького». Це документи з комп’ютера бізнесмена Дениса Комарницького, які були вилучені в його офісі під час обшуку.

«Це сотні «понятійок» та «меморандумів», у яких йшлося про домовленості щодо розподілу бюджетних коштів Києва на різноманітні підконтрольні компанії, які повинні були отримати той чи інший підряд на роботи в місті», — йдеться у розслідуванні.

У цих документах згадується компанія сестри Тищенко. Фірма «Експрес-К» Юлії Тищенко була в переліку компаній, які, відповідно до низки документів, мали отримати конкретні підряди на будівництво в Києві. Зокрема, «Експрес-К» мали дістатися роботи з будівництва однієї з транспортних розв’язок. У 2020-му фірма сестри Тищенка справді отримала договір на це будівництво за 16 мільйонів гривень, хоча раніше замовлень на такі суми компанія не отримувала. У коментарі журналістам Тищенко тоді підтвердив журналістам, що знайомий з Денисом Комарницьким, однак зазначив, що до компанії сестри не має відношення.

Журналісти Bihus.Info встановили, що чоловік Юлії Тищенко – бізнесмен Герман Блінов – напряму отримував по суті зарплатню від компанії «Еко-Буд-Трейд» з 2019 по 2021 рік. «Еко-Буд-Трейд» – компанія, яка у 2017 році без тендеру і попереднього досвіду таких робіт отримала з київського бюджету 6 мільярдів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту. Відповідно до отриманих журналістами документів, «Еко-Буд-Трейд» була підконтрольною Комарницькому і довгий час була простою «прокладкою», яка отримувала гроші з бюджету і частину лишала собі або ж «перекидала» на інші підконтрольні фірми.

Попри обшуки і заяви правоохоронців про масштабні розкрадання на будівництві мосту, «Еко-Буд-Трейд» продовжує отримувати кошти від комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд». Значну частину з них компанія впродовж останніх років переводила на компанію «Позитив-В». В окремих судових матеріалах «Позитив-В» значиться як підконтрольна структурам вже згаданого Блінова.

Отримати коментарі Юлії Тищенко і Германа Блінова щодо причетності до схем на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту журналістам не вдалося.