Bihus.Info: Семья нардепа Тищенко могла зарабатывать на схемах со строительством Подольского моста в Киеве

Семья «слуги народа» Николая Тищенко могла заработать миллионы гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Журналисты проанализировали документы с так называемой флешки Комарницкого. Это документы с компьютера бизнесмена Дениса Комарницкого, которые были изъяты в его офисе во время обыска.

«Это сотни «понятеек» и «меморандумов». В них говорилось о договоренности относительно направления бюджетных средств Киева на различные подконтрольные компании, которые должны были получить тот или иной подряд на работы в городе», — говорится в расследовании.

В этих документах упоминается компания сестры нардепа. Фирме «Экспресс-К» Юлии Тищенко должны были достаться работы по строительству одной из транспортных развязок. В 2020 году фирма сестры Тищенко действительно получила договор на это строительство на 16 млн гривен, хотя заказов на такие суммы компания ранее не получала. В комментарии журналистам Тищенко тогда подтвердил журналистам, что знаком с Комарницким, однако отметил, что к компании сестры не имеет отношения.

Журналисты Bihus.Info установили, что муж Юлии Тищенко — бизнесмен Герман Блинов — напрямую получал зарплату от компании «Эко-Строй-Трейд» в 2019—2021 году. «Эко-Строй-Трейд» — компания, которая в 2017 году без тендера и предыдущего опыта таких работ получила из киевского бюджета 6 млрд гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста. Согласно полученным журналистами документам, «Эко-Строй-Трейд» была подконтрольной Комарницкому и долгое время была просто «прокладкой», которая получала деньги из бюджета, оставляла часть себе или «перекидывала» на другие подконтрольные фирмы.

Несмотря на обыски и заявления правоохранителей о масштабных хищениях на строительстве моста, «Эко-Строй-Трейд» продолжает получать средства от коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений». Значительную часть из них компания на протяжении последних лет переводила на компанию «Позитив-В». В отдельных судебных материалах «Позитив-В» значится как подконтрольная структурам уже упомянутого Блинова.

Получить комментарии Юлии Тищенко и Германа Блинова о причастности к схемам на строительстве Подольско-Воскресенского моста журналистам не удалось.