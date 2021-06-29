«Ще один крок назад»: у ЄС відреагували на вихід Білорусі зі «Східного партнерства»

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що вихід Білорусі зі «Східного партнерства» лише посилить напругу в країні і матиме негативні наслідки для білоруського суспільства.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь у «Східному партнерстві». Це ще більше посилить напругу і матиме негативні наслідки для білоруського народу, позбавляючи його можливостей, які надавала наша співпраця», — відреагував очільник Євроради.

Також він опублікував окреме звернення до білоруського народу, в якому зазначив, що вони і надалі можуть розраховувати на ЄС.

«Ми нагадуємо про ваше право обирати президента через нові, вільні та чесні вибори. Закликаю режим президента Лукашенка: поставте на перше місце майбутнє Білорусі», — підкреслив Мішель.