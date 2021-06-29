Індія порушила питання визнання вакцини Covishield в ЄС. Нею щеплять і в Україні

У індійців, які отримали щеплення вакциною AstraZeneca, випущеною Інститутом сироватки крові Індії, виникають проблеми з поїздками до Євросоюзу.

Про це пише Reuters.

Відтак генеральний директор Інституту сироватки крові Індії Адар Пунавала підняв на найвищому рівні питання визнання ЄС вакцини Covishield.

«Я підняв це питання на найвищому рівні і сподіваюся вирішити його найближчим часом, як з регуляторними органами, так і на дипломатичному рівні з країнами», —написав Пунавала.

Паспорти вакцинації Європейського Союзу дозволяють людям практично безперешкодно відвідувати блок та подорожувати країнами ЄС навіть з туристичною метою. Однак наразі Європейський регулятор схвалив тільки чотири вакцини західного виробництва.

Хоча вакцина AstraZeneca і належить до тих вакцин, які визнані в Євросоюзі, це не поширюється на індійську версію Covishield, яку виготовили в Інституті сироватки крові Індії. Союз визнає тільки вакцину AstraZeneca [Vaxzevria], яку виготовили на потужностях Великої Британії.

Крім Vaxzevria, безпечними в Європі вважають вакцини Moderna, Pfizer від BioNTech і Johnson & Johnson.