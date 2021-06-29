Индия подняла вопрос признания вакцины Covishield в ЕС. Ею прививают и в Украине

У индийцев, которые получили прививки вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки крови Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз.

Об этом пишет Reuters.

Поэтому генеральный директор Института сыворотки крови Индии Адар Пунавала поднял на высшем уровне вопрос признания ЕС вакцины Covishield.

«Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить его в ближайшее время, как с регуляторными органами, так и на дипломатическом уровне со странами», — написал Пунавала.

Паспорта вакцинации Европейского Союза позволяют людям практически беспрепятственно посещать блок и путешествовать по странам ЕС даже с туристической целью. Однако пока Европейский регулятор одобрил только четыре вакцины западного производства.

Хотя вакцина AstraZeneca и относится к тем вакцинам, которые признаны в Евросоюзе, это не распространяется на индийскую версию Covishield, которую изготовили в Институте сыворотки крови Индии. Союз признает только вакцину AstraZeneca [Vaxzevria], которую изготовили на мощностях Великобритании.

Кроме Vaxzevria безопасными в Европе считают вакцины Moderna, Pfizer от BioNTech и Johnson&Johnson.