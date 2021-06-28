Білоруське видання TUT.by видалило всі свої публікації за півтора року. Проти нього порушили справу за екстремізм

Найбільше білоруське опозиційне видання TUT.by видалило зі свого Telegram-каналу всі публікації за останні півтора року. Це зробили у зв’язку з тим, що проти редакції у Білорусі порушили справу за екстремізм.
Про це пише саме видання.
«У нас є весь архів прихованих і видалених постів. Ця інформація не втрачена назавжди. Але зараз заради безпеки наших колег (а це не тільки журналісти) і читачів ми ухвалили рішення прибрати з загального доступу ці пости», — зазначили в редакції.
Також там розповіли, що прибрали з Telegram-каналу позначку верифікації, щоб у разі визнання видання екстремістським там могли оперативно змінити назву та продовжити працювати.
- У Білорусі 18 травня силовики провели обшуки в офісах найбільшого опозиційного видання TUT.by. Сайт видання заблокували, а понад 10 співробітників затримали.
- У вересні торік Міністерство інформації Білорусі позбавило видання статусу засобу масової інформації.