Білоруське видання TUT.by видалило всі свої публікації за півтора року. Проти нього порушили справу за екстремізм

Найбільше білоруське опозиційне видання TUT.by видалило зі свого Telegram-каналу всі публікації за останні півтора року. Це зробили у зв’язку з тим, що проти редакції у Білорусі порушили справу за екстремізм.

Про це пише саме видання.

«У нас є весь архів прихованих і видалених постів. Ця інформація не втрачена назавжди. Але зараз заради безпеки наших колег (а це не тільки журналісти) і читачів ми ухвалили рішення прибрати з загального доступу ці пости», — зазначили в редакції.

Також там розповіли, що прибрали з Telegram-каналу позначку верифікації, щоб у разі визнання видання екстремістським там могли оперативно змінити назву та продовжити працювати.