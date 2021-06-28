Беларусское издание TUT.by удалило все свои публикации за полтора года. Против него возбудили дело за экстремизм

Самое большое беларусское оппозиционное издание TUT.by удалило со своего Telegram-канала все публикации за последние полтора года. Это сделали в связи с тем, что против редакции в Беларуси возбудили дело за экстремизм.

Об этом пишет само издание.

«У нас есть весь архив скрытых и удаленных постов. Эта информация не потеряна навсегда. Но сейчас ради безопасности наших коллег (а это не только журналисты) и читателей мы приняли решение убрать из общего доступа эти посты», — отметили в редакции.

Также там рассказали, что убрали из Telegram-канала отметку верификации, чтобы в случае признания издания экстремистским там могли оперативно изменить название и продолжить работу.