Беларусское издание TUT.by удалило все свои публикации за полтора года. Против него возбудили дело за экстремизм

Самое большое беларусское оппозиционное издание TUT.by удалило со своего Telegram-канала все публикации за последние полтора года. Это сделали в связи с тем, что против редакции в Беларуси возбудили дело за экстремизм.
Об этом пишет само издание.
«У нас есть весь архив скрытых и удаленных постов. Эта информация не потеряна навсегда. Но сейчас ради безопасности наших коллег (а это не только журналисты) и читателей мы приняли решение убрать из общего доступа эти посты», — отметили в редакции.
Также там рассказали, что убрали из Telegram-канала отметку верификации, чтобы в случае признания издания экстремистским там могли оперативно изменить название и продолжить работу.
- В Беларуси 18 мая силовики провели обыски в офисах крупнейшего оппозиционного издания TUT.by. Сайт издания заблокировали, а более 10 сотрудников задержали.
- В сентябре прошлого года Министерство информации Беларуси лишило издание статуса средства массовой информации.