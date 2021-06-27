Шмигаль планує домовитися з Євросоюзом про пʼять «безвізів»

У найближчі кілька років Україна планує домовитися з Євросоюзом про пʼять «безвізів» у різних сферах. Йдеться про промисловий, авіаційний, цифровий, енергетичний та митний «безвізи».

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Промисловий безвіз (угода АСАА) – це визначення системи технічного регулювання та оцінки відповідності на рівні з європейською.

«Це дозволяє виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника. Укладання Угоди стане сигналом усьому світу, що в Україні якісне промислове виробництво, якому можна довіряти. Підписання цього безвізу може відбутися в найближчий рік», — написав Шмигаль.

Авіаційний безвіз — це угода про спільний авіаційний простір.

«Це про лібералізацію допуску авіакомпаній на внутрішні ринки. Це означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС і натомість європейські компанії зайдуть в Україну. Відтак конкуренція сприятиме зниженню цін на авіаквитки. Ринок авіаперевезень стане конкурентним, відкритим і прозорим. Є всі сподівання, що ця угода також буде підписана вже цьогоріч» — наголосив премʼєр-міністр.