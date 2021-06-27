Шмыгаль планирует договориться с Евросоюзом о пяти «безвизах»

В ближайшие несколько лет Украина планирует договориться с Евросоюзом о пяти «безвизах» в различных сферах. Речь идет о промышленном, авиационном, цифровом, энергетическом и таможенном «безвизах».

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Промышленный безвиз (соглашение АСАА) — это определение системы технического регулирования и оценки соответствия на уровне с европейской.

«Это позволяет производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя. Заключение Соглашения станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять. Подписание этого безвиза может произойти в ближайший год», — написал Шмыгаль.

Авиационный безвиз — это соглашение об общем авиационном пространстве.

«Это о либерализации допуска авиакомпаний на внутренние рынки. То есть украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС на фоне европейские компании зайдут в Украину. Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен на авиабилеты. Рынок авиаперевозок станет конкурентным, открытым и прозрачным. Есть все надежды, что эта сделка также будет подписано уже в этом году», — отметил премьер-министр.