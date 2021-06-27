Україна виключила Кіркорова з чорного списку

Міністерство культури на підставі нового листа від Служби безпеки виключає російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує окупацію Криму, із переліку осіб, що загрожують нацбезпеці.

Про це йдеться у повідомленні Мінкульту.

Звернення СБУ надіслала 25 червня. Причини виключення Кіркорова із цього списку Служба безпеки не вказала.

Зазначимо, що у березні 2021 року — напередодні сьомої річниці окупації Криму — Кіркоров написав в Instagram, що «тоді відбулася історична подія — Крим і Росія воззʼєдналися», і говорив, що влітку поїде до Криму.

До чорного списку його Україна внесла 22 червня 2021 року. Тоді СБУ пояснила, що підставою для внесення співака у чорний список стали його неодноразові концерти на території окупованого українського півострова та заяви про «російський» Крим.

У відповідь на це Кіркоров записав відеозвернення і заявив, що таке рішення робить його «більш популярним», тож він «вдячний і пишається» тим, що його визнали загрозою для нацбезпеки.