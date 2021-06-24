Кіркоров записав відеозвернення після заборони вʼїзду в Україну. Каже, що пишається потраплянням у чорний список

Російський співак Філіп Кіркоров відреагував на рішення Міністерства культури України та СБУ внести його до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Відповідне відео співак опублікував у своєму Instagram.

«Внесення до чорного списку України Народного артиста України це вже звучить як абсурд. Але у світі такого зараз багато… Такі недалекі чиновники не знають і не розуміють, що творчість нині не заборониш, музику не закриєш папірцем або кордоном», — заявив співак.

Кіркоров зазначив, що таке рішення робить його «більш популярним», тож він «вдячний і пишається» тим, що його визнали загрозою нацбезпеці.

«Я маю сказати спасибі цим людям, адже їхні заборони допомагають мені ставати популярнішим. Насправді заборонили не Кіркорова, а Росію», — зазначив артист.

Нагадаємо, 22 червня Міністерство культури внесло Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці. Відповідне рішення грунтується на листі від Служби безпеки України.

СБУ пояснила, що підставою для внесення співака у чорний список стали його неодноразові концерти на території окупованого українського півострова та заяви про «російський» Крим.