Киркоров записал видеообращение после запрета въезда в Украину. Говорит, что горд оказаться в черном списке

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на решение Министерства культуры Украины и СБУ внести его в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Соответствующее видео певец опубликовал в своем Instagram.
«Внесение в черный список Украины Народного артиста Украины это уже звучит как абсурд. Но в мире такого сейчас много... Такие недалекие чиновники не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь, музыку не закроешь бумажкой или границей», — заявил певец.
Киркоров отметил, что такое решение делает его «более популярным», поэтому он «благодарен и гордится» тем, что его признали угрозой нацбезопасности.
«Я должен сказать спасибо этим людям, ведь их запреты помогают мне становиться популярнее. На самом деле запретили не Киркорова, а Россию», — отметил артист.
Напомним, 22 июня Министерство культуры внесло Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности. Соответствующее решение основывается на письме от Службы безопасности Украины.
СБУ объяснила, что основанием для внесения певца в черный список стали его неоднократные концерты на территории оккупированного украинского полуострова и заявления о «российском» Крыме.
- Присутствие человека в таком списке запрещает ему выступать в Украине, украинские телерадиокомпании не будут транслировать контент с ним, а Госкино не сможет выдать Киркорову государственное удостоверение.
- Также это послужит одной из причин, по которой пограничники могут вообще не пустить человека на территорию Украины.
- У российского певца до сих пор есть звание Народного артиста Украины.
- 19 января 2021 года Миграционная служба Литвы запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову из-за того, что он поддерживал оккупацию Крыма.