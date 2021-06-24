Минкульт внес Киркорова в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности

Российского певца Филиппа Киркорова внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информполитики.
Сначала Минкульт получил письмо СБУ о внесении артиста в «черный список», а уже 22 июня Киркорова автоматически признали лицом, которое несет угрозу нацбезопасности Украины.
Наличие человека в таком списке запрещает показывать его на украинском телевидении.
По состоянию на 23 июня в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины, включен 201 человек.
- Ранее Киркоров назвал украинский Крым «российским» и незаконно посещал полуостров. У российского певца также есть звание Народного артиста Украины.
- 19 января 2021 года Миграционная служба Литвы запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову из-за того, что он поддерживал оккупацию Крыма.