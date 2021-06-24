Минкульт внес Киркорова в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности

Российского певца Филиппа Киркорова внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информполитики.

Сначала Минкульт получил письмо СБУ о внесении артиста в «черный список», а уже 22 июня Киркорова автоматически признали лицом, которое несет угрозу нацбезопасности Украины.

Наличие человека в таком списке запрещает показывать его на украинском телевидении.