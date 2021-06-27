Украина исключила Киркорова из черного списка

Министерство культуры на основе нового письма от Службы безопасности исключает российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает оккупацию Крыма, из перечня лиц, которые угрожают нацбезопасности.

Об этом говорится в сообщении Минкульта.

Обращение СБУ направила 25 июня. Причину исключения Киркорова из этого списка Служба безопасности не указала.

Отметим, что в марте 2021 — накануне седьмой годовщины оккупации Крыма — Киркоров написал в Instagram, что «тогда произошло историческое событие — Крым и Россия воссоединились», и говорил, что летом поедет в Крым.

В черный список его Украина внесла 22 июня 2021 года. Тогда СБУ объяснила, что основанием для внесения певца в черный список стали его неоднократные концерты на территории оккупированного украинского полуострова и заявления о «российском» Крыме.

В ответ на это Киркоров записал видеообращение и заявил, что такое решение делает его «более популярным», поэтому он «благодарен и гордится» тем, что его признали угрозой нацбезопасности.