У Чехії достроково послабили карантинні обмеження. Масові заходи дозволені за участю до 5 тисяч осіб

Влада Чехії достроково послабила карантин, скасувавши низку обмежень вже сьогодні, 26 червня, а не 1 липня, як планувалося.

Про це повідомляє Czech Radio.

Так зросла максимально дозволена кількість відвідувачів магазинів, салонів і музеїв — одна людина на 10 метрів квадратних (раніше було на 15).

Перукарні та масажні салони більше не повинні приймати клієнтів по одному і вести їхні списки.

На культурних і масових заходах просто неба можуть бути присутніми до 5 тисяч людей, а в закритих приміщеннях — до 2 тисяч при заповнюванні на 75%.

Також знімаються обмеження для барів та ресторанів, але масові зібрання поки заборонені. В кінотеатрах знову дозволені їжа і напої.

Історичні памʼятники відвідувати групами дозволено при наявності негативного тесту на коронавірус або підтвердження повної вакцинації.