У Нідерландах послабили карантин. Заклади знову відкриті, обмеження на продаж алкоголю знято

У Нідерландах почався черговий етап послаблення карантину на тлі зниження захворюваності на коронавірус та успішної вакцинації населення.

Про це пише «Укрінформ».

У країні скасовані обмеження за кількістю людей, які можуть одночасно збиратися разом, в тому числі в парку.

Ресторани, бари, кінотеатри та інші заклади тепер може відвідувати необмежена кількість людей, але з дотриманням маскового режиму. На тлі цього в заклади повернули телевізори для перегляду футболу.

Також знято заборону на продаж алкоголю після 22:00.

Для відвідування фестивалів і концертів потрібно предʼявити негативний тест на коронавірус або сертифікат про повну вакцинацію.

Масковий режим в цілому залишається обовʼязковим.