У Нідерландах оголосили про скасування локдауну

У Нідерландах оголосили про скасування загальнонаціонального локдауну, який діяв в країні з середини грудня.

Про це повідомляє Politico.

З 5 червня в країні відкриються музеї, театри, кінотеатри та широкий спектр інших закладів. Ресторанам дозволять приймати відвідувачів всередині, а їхню роботу продовжать до 22:00. Голландцям також дозволять запрошувати додому до чотирьох людей замість двох. Попри це жителям країни радять виходити на робочі місця якомога рідше.

За словами премʼєр-міністра країни, якщо кількість нових випадків коронавірусу продовжить зменшуватися, з 30 червня буде скасовано решту обмежень. За час пандемії у Нідерландах коронавірусом заразилися 1,64 млн осіб. Жертвами ускладнень хвороби стали 17,6 тисячі осіб.