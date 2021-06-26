Хакери майнили криптовалюту через віруси в іграх GTA V, Far Cry 5 та The Sims 4

Хакери за допомогою вірусу Crackonosh за три останніх роки (з червня 2018 року до червня 2021 року) намайнили криптовалюти Moreno на $2 мільйони. Вірус поширювався через файли у відеоіграх.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на звіт розробника антивірусу Avast.

Crackonosh виявили в іграх NBA 2019, GTA V, Far Cry 5, The Sims 4 та Jurassic World Evolution, які можна скачати на торрентах. За даними Avast, від вірусу постраждали близько 220 тисяч компʼютерів у світі, але реальні дані, ймовірно, набагато вищі. В основному вірус вразив компʼютери в Бразилії, Індії, Філіппінах і США.