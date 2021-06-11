Electronic Arts зазнала кібератаки. Хакери вкрали технологію для ігор Battlefield і FIFA

Один з найбільших світових видавців відеоігор, компанія Electronic Arts зазнала хакерської атаки.

Про це повідомляє CNN.

У компанії розповіли, що хакери зламали компʼютерну систему Electronic Arts і вкрали сотні гігабайтів даних. Серед викраденого — вихідний код ігрової технології Frostbite, яка використовується в таких іграх, як FIFA, Madden NFL і Battlefield.

Electronic Arts запевняє, що витоку персональних даних гравців під час злому не сталося. Також зловмисники не вимагали викупу за вкрадену інформацію.

«У нас немає підстав вважати, що існує будь-який ризик для конфіденційності гравців. Після інциденту ми вже поліпшили систему безпеки і не очікуємо, що цей випадок позначиться на наших іграх або бізнесі. Ми активно співпрацюємо з правоохоронними органами в рамках поточного кримінального розслідування», — заявили в Electronic Arts.