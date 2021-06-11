Electronic Arts подверглась кибератаке. Хакеры украли движок для игр Battlefield и FIFA

Один из крупнейших мировых издателей видеоигр, компания Electronic Art подверглась хакерской атаке.
Об этом сообщает CNN.
В компании рассказали, что хакеры взломали компьютерную систему Electronic Arts и украли сотни гигабайт данных. Среди похищенного — исходный код игровой технологии Frostbite, которая используется в таких играх, как FIFA, Madden NFL и Battlefield.
Electronic Arts уверяет, что утечки персональных данных игроков в результате взлома не произошло. Также злоумышленники не требовали выкуп за украденную информацию, добавили в компании.
«У нас нет оснований полагать, что существует какой-либо риск для конфиденциальности игроков. После инцидента мы уже улучшили систему безопасности и не думаем, что этот случай скажется на наших играх или бизнесе. Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами в рамках текущего уголовного расследования», — заявили в Electronic Arts.
- 7 мая крупнейший в США топливный трубопровод Colonial Pipeline остановил все операции из-за вируса-шифровальщика. Компания поставляет около 45% всего топлива на Восточном побережье США. Colonial Pipeline наняла компанию по кибербезопасности для расследования и обратилась к федеральным ведомствам.
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