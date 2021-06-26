Хакеры майнят криптовалюту через вирусы в играх GTA V, Far Cry 5 и The Sims 4

Хакеры с помощью вируса Crackonosh за три последних года (с июня 2018 года по июнь 2021 года) намайнили криптовалюты Moreno на $2 миллиона. Вирус распространялся через файлы в видеоиграх.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет разработчика антивируса Avast.

Crackonosh обнаружили в играх NBA 2019, GTA V, Far Cry 5, The Sims 4 и Jurassic World Evolution, которые можно скачать на торрентах. По данным Avast, от вируса пострадали около 220 тысяч компьютеров в мире, но реальные данные, вероятно, гораздо выше. В основном вирус поразил компьютеры в Бразилии, Индии, Филиппинах и США.