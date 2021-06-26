Майже 200 українців, які застрягли в Греції вже повертаються додому

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що 184 українця, котрі застрягли в Греції, вилетіли з Салонік до Києва.

«184 громадянина України, з яких 41 дитина, щойно вилетіли з Салонік до Києва. Як обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції», — написав Кулеба в Twitter.

Глава МЗС додав, що незабаром відбудеться ще два рейси, оскільки через припинення роботи найбільшого туроператора в Греції застрягли понад 500 українців.

Раніше компанія Mouzenidis Travel Greece заявила, що через скрутне становище змушена призупинити виконання своїх зобовʼязань. Спочатку повідомлялося, що приймати й обслуговувати нових клієнтів на території Греції не будуть з 18 до 26 червня. Проте згодом на сайті компанії з’явилося оголошення про продовження призупинки роботи до 31 липня. Водночас туроператор попередив, що точні терміни відновлення діяльності невідомі.