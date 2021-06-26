Почти 200 украинцев застрявших в Греции уже возвращаются домой

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что 184 украинца, застрявшие в Греции, вылетели из Салоник в Киев.

«184 гражданина Украины, из которых 41 ребенок, только что вылетели из Салоник в Киев. Как обещали, возвращаем украинцев, которые застряли в Греции», — написал Кулеба в своем аккаунте в Twitter.

Глава МИД добавил, что вскоре состоятся еще два рейса, поскольку из-за приостановки работы крупнейшего туроператора в Греции застряли более 500 украинцев.

Ранее компания Mouzenidis Travel Greece заявила, что из-за затруднительного положения вынуждена приостановить выполнение своих обязательств. Сначала сообщалось, что принимать и обслуживать новых клиентов на территории Греции не будут с 18 по 26 июня. Однако позже на сайте компании появилось объявление о продлении приостановки работы до 31 июля. В то же время туроператор предупредил, что точные сроки восстановления деятельности неизвестны.