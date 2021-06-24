В Греции из-за приостановки работы крупнейшего туроператора застряли более 500 украинцев. В МИД пообещали помочь туристам

«Благодаря работе дипломатов 25—26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники — Киев, Салоники — Львов и Ираклион — Киев, которыми в Украину смогут вернуться более 500 наших граждан», — говорится в сообщении МИД.

Как отмечается, над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением туристов на родину работают посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Отдельно во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что во избежание проблемных ситуаций клиенты компании перед поездкой в Грецию должны обязательно связаться с отелем для проверки подлинности приобретенного тура.

«Для получения помощи в Греции обращайтесь на круглосуточные «горячие линии» посольства Украины в Афинах: +306932765606, и консульства Украины в Салониках: +306907962985», — добавили в министерстве.

Ранее компания Mouzenidis Travel Greece заявила, что из-за затруднительного положения вынуждена приостановить выполнение своих обязательств. Сначала сообщалось, что принимать и обслуживать новых клиентов на территории Греции не будут с 18 по 26 июня. Однако позже на сайте компании появилось объявление о продлении приостановки работы до 31 июля. В то же время туроператор предупредил, что точные сроки восстановления деятельности неизвестны.