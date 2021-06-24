Астрономи зʼясували, коли саме в космосі засяяли перші зірки

Астрономи стверджують, що так званий «космічний світанок» відбувся між 250 і 350 мільйонами років після Великого вибуху. Саме тоді в космосі засяяли перші зірки.

Відповідне дослідження опублікували в науковому журналі Monthly Notices Королівського астрономічного товариства, передає ВВС.

Професор Річард Елліс з Університетського коледжу Лондону каже, що пошук «космічного світанку» був справою усього його життя.

«Це просто Святий Грааль — озирнутися достатньо далеко, щоб побачити найперше покоління зірок і галактик. І тепер ми маємо перші переконливі докази того, коли саме Всесвіт уперше занурився у зоряне світло», — сказав він.

Команда проаналізувала шість найвіддаленіших галактик, які одними з найперших зʼявилися у Всесвіті.

Обчислюючи їхній вік, команда розрахувала початок космічного світанку — часу, коли сформувались перші зірки. Доктор Ніколас Лапорт з Інституту астрономії Кавлі в Кембриджі, який керував дослідженням, каже, що «космічний світанок» — це одне з найбільших питань у сучасній космології.

«Це перший раз, коли нам вдалося визначити зі спостережень, коли настав цей вирішальний момент в історії Всесвіту», — пояснює він.