Астрономи зʼясували, коли саме в космосі засяяли перші зірки

Астрономи стверджують, що так званий «космічний світанок» відбувся між 250 і 350 мільйонами років після Великого вибуху. Саме тоді в космосі засяяли перші зірки.
Відповідне дослідження опублікували в науковому журналі Monthly Notices Королівського астрономічного товариства, передає ВВС.
Професор Річард Елліс з Університетського коледжу Лондону каже, що пошук «космічного світанку» був справою усього його життя.
«Це просто Святий Грааль — озирнутися достатньо далеко, щоб побачити найперше покоління зірок і галактик. І тепер ми маємо перші переконливі докази того, коли саме Всесвіт уперше занурився у зоряне світло», — сказав він.
Команда проаналізувала шість найвіддаленіших галактик, які одними з найперших зʼявилися у Всесвіті.
Обчислюючи їхній вік, команда розрахувала початок космічного світанку — часу, коли сформувались перші зірки. Доктор Ніколас Лапорт з Інституту астрономії Кавлі в Кембриджі, який керував дослідженням, каже, що «космічний світанок» — це одне з найбільших питань у сучасній космології.
«Це перший раз, коли нам вдалося визначити зі спостережень, коли настав цей вирішальний момент в історії Всесвіту», — пояснює він.
- Раніше Hubble зробив серію фотографій туманності Вуаль, застосовуючи нові методи обробки зображень, що дозволяють побачити найдрібніші деталі. У Європейському космічному агентстві фото назвали «світлиною тижня».
- Телескоп також зробив знімок спіральної галактики в сузірʼї Андромеди, яку в NASA порівняли з булочкою з корицею. На відміну від класичної спіральної галактики, у UGC 12588 немає виражених смуг від зірок і газу та візерунка спіральних «рукавів».