Астрономы выяснили, когда в космосе засветились первые звезды

Астрономы утверждают, что так называемый «космический рассвет» состоялся между 250 и 350 миллионами лет после Большого взрыва. Именно тогда в космосе засветились первые звезды.

Соответствующее исследование опубликовали в научном журнале Monthly Notices Королевского астрономического общества, передает ВВС.

Профессор Ричард Эллис из Университетского колледжа Лондона говорит, что поиск «космического рассвета» был делом всей его жизни.

«Это просто Святой Грааль — оглянуться достаточно далеко, чтобы увидеть первое поколение звезд и галактик. И теперь мы имеем первые убедительные доказательства того, когда именно Вселенная впервые погрузилась в звездный свет», — сказал он.

Команда проанализировала шесть наиболее отдаленных галактик, которые одними из первых появились во Вселенной.

Вычисляя их возраст, команда рассчитала начало космического рассвета — время, когда сформировались первые звезды. Доктор Николас Лапорт из Института астрономии Кавли в Кембридже, руководивший исследованием, говорит, что «космический рассвет» это один из самых больших вопросов в современной космологии.

«Это первый раз, когда нам удалось определить, когда наступил этот решающий момент в истории Вселенной», — объясняет он.