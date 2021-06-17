Астрономы через два года выяснили, почему «погасла» звезда Бетельгейзе

Ученым удалось разгадать тайну внезапного затмения одной из самых ярких звезд — Бетельгейзе, которое произошло в 2019 году.

Об этом пишет научный корреспондент BBC Джонатан Амос.

Группа астрономов заявила, что изменение яркости звезды связано с тем, что она была скрыта облаком пыли.

Падение блеска Бетельгейзе можно было заметить даже невооруженным глазом. Поэтому ученые решили направить на звезду Очень большой телескоп. Сравнив снимки, полученные в декабре и январе 2019 года, исследователи заметили, что поверхность Бетельгейзе стала значительно темнее, особенно в южной части.

Ученые продолжили наблюдения за звездой на протяжении всего «Великого потускнения». Так, новые снимки были сделаны в январе и марте 2020 года, а к апрелю звезда вернулась к своей обычной яркости.

Результаты исследования, проведенного учеными, свидетельствуют о том, что Бетельгейзе была скрыта пылевой завесой, которая закрыла ее поверхность, а это было обусловлено понижением температуры поверхности звезды.