Астрономи через два роки зʼясували, чому «згасла» зірка Бетельгейзе

Науковцям вдалося розгадати таємницю раптового затемнення однієї з найяскравіших зірок — Бетельгейзе, яке відбулося в 2019 році.

Про це пише науковий кореспондент BBC Джонатан Амос.

Група астрономів заявила, що зміна яскравості зірки повʼязана з тим, що вона була прихована хмарою пилу.

Падіння блиску Бетельгейзе можна було помітити навіть неозброєним оком, тому вчені вирішили направити на зірку Дуже великий телескоп. Порівнявши знімки, отримані в грудні і січні 2019 року, дослідники помітили, що поверхня Бетельгейзе стала значно темнішою, особливо в південній частині.

Вчені продовжили спостереження за зіркою протягом усього «Великого потьмяніння». Так, нові знімки були зроблені в січні і березні 2020 року, а до квітня зірка повернулася до свого звичайного яскравості.

Результати дослідження, проведеного вченими, свідчать про те, що Бетельгейзе була прихована пиловою завісою, яка закрила її поверхню, що обумовлено зниженням температури поверхні зірки.