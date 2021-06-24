УЄФА офіційно скасувала правило виїзного гола у Лізі чемпіонів

УЄФА офіційно скасувала правило виїзного гола в плей-оф єврокубків: Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Це було одне із найбільш суперечливих правил.

Зміна набуде чинності вже в наступному сезоні, повідомляє спілка у своєму Twitter.

Комітет УЄФА з клубних змагань вирішив скасувати це правило ще в кінці травня, а вже сьогодні, 24 червня, зміни затвердили на офіційному рівні.

Правило виїзного гола діяло з 1965 року та використовувалося в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Це правило означало, що у двоматчевому протистоянні за умови рівного рахунку перевагу надавали команді, яка забила більше голів на виїзді. Тепер переможця визначатиме додатковий час або серія пенальті.

До змін УЄФА підштовхнуло те, що фактор чужого поля в наші дні не має такого великого значення, як раніше.