УЕФА официально отменил правило выездного гола в Лиге чемпионов

УЕФА официально отменил правило выездного гола в плей-офф еврокубков: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Это было одно из самых противоречивых правил.

Изменение вступит в силу уже в следующем сезоне, сообщает союз в своем Twitter.

Комитет УЕФА по клубным соревнованиям решил отменить это правило еще в конце мая, а уже сегодня, 24 июня, его утвердили на официальном уровне.

Правило выездного гола действовало с 1965 года и использовалось в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это правило означает, что в двухматчевом противостоянии при равном счете преимущество отдавали команде, которая забила больше голов на выезде. Теперь победителя будет определять дополнительное время или серия пенальти.

К изменениям УЕФА подтолкнуло то, что фактор чужого поля в наши дни не имеет такого большого значения, как раньше.