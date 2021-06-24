Бойовики обстріляли позиції українських військових біля Водяного — один боєць отримав осколкові поранення

У четвер, 24 червня, бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських військових, один боєць отримав осколкові поранення.
Про це повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.
«Сьогодні, 24 червня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових гранатометів неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазовʼї. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникні осколкові поранення», — розповіли військові.
Як зазначається, після надання першої медичної допомоги пораненого доправили до лікувального закладу, стан військового — середньої тяжкості.
«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», — додали представники ОТУ.
Наразі на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил України.
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