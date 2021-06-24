Боевики обстреляли позиции украинских военных возле Водяного — один боец получил осколочные ранения

В четверг, 24 июня, боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных, один боец получил осколочные ранения.

Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Восток» в Facebook.

«Сегодня, 24 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Водяное, на Приазовье. В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения», — рассказали военные.

Как отмечается, после оказания первой медицинской помощи раненого доставили в лечебное учреждение, состояние военного — средней тяжести.

«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», — добавили представители ОТГ.

Сейчас на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.