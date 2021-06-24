У Єгипті дозволили в’їзд повністю вакцинованим туристам без тесту на коронавірус

Влада Єгипту дозволила повністю вакцинованим туристам в’їзд в країну без необхідності здавати тести на коронавірус.
Про це пише видання Al Ahram.
Під час перетину кордону такі туристи повинні будуть показати міжнародний сертифікат про вакцинацію. До Єгипту без тесту пускатимуть тих, хто вакцинувався сертифікованими ВООЗ або єгипетським регулятором препаратами. Ідеться про вакцини «Супутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac та Johnson & Johnson. Повністю вакцинованим вважатиметься турист, з дати останнього щеплення якого минуло 14 днів.
Сам сертифікат має містити QR-код або печатку офіційного органу, який його видав.
Водночас на країни, де циркулюють небезпечні штами коронавірусу, це послаблення не поширюється. Після прибуття турист з такої країни повинен буде здати експрес-тест в аеропорту.
- З 1 вересня для в’їзду до Єгипту з України із собою потрібно буде мати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Зазначається, що таке рішення влади Єгипту стосуватиметься не лише українців, але й усіх туристів, які прибуватимуть до країни.
- У лютому єгипетська влада обгородила курортне місто Шарм-еш-Шейх 36-кілометровим парканом для захисту від терористів. Для того щоб в’їхати до Шарм-еш-Шейха, потрібно буде пройти контроль на чотирьох блокпостах. Там усіх будуть обшукувати та перевіряти за допомогою камер і сканерів.