У Казахстані запроваджують обов’язкову вакцинацію, за відмову від щеплень будуть штрафувати

У Казахстані запроваджують обов’язкову вакцинацію для певних категорій людей, у разі відмови від щеплення їм доведеться щотижня проходити ПЛР-тестування або заплатити штраф.

Про це заявила голова комітету санітарно-епідеміологічного контролю МОЗ Казахстану Айжан Єсмагамбетова на брифінгу 23 червня.

«За порушення постанови головного державного санітарного лікаря передбачена адміністративна відповідальність відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення. Адміністративна відповідальність передбачається як для фізичних осіб — 5 місячних розрахункових показників, так і для юридичних осіб», — сказала вона.