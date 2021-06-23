В Казахстане вводят обязательную вакцинацию, за отказ от прививок будут штрафовать

В Казахстане вводят обязательную вакцинацию для определенных категорий людей, в случае отказа от прививки им придется еженедельно сдавать ПЦР-тест или заплатить штраф.

Об этом заявила глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге 23 июня.

«За нарушение постановления главного государственного санитарного врача предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Административная ответственность предусматривается как для физических лиц — 5 месячных расчетных показателей, так и для юридических лиц», — сказала она.