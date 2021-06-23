Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури Кубракова

Колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм призначений радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на громадських засадах. Про це стало відомо «Бабелю» з власних джерел.
У коментарі виданню Найєм підвтердив, що працює у команді нового міністра.
Він відповідатиме за напрямок безпеки на транспорті, управління майном та корпоративними правами. Зокрема, Найєм курируватиме реформу Державної служби України з безпеки на транспорті, яка, окрім іншого, передбачає передачу деяких функцій від міністерства інфраструктури до Національної поліції.
- Мустафа Найєм працював заступником з управління активами «Укроборонпрому» до квітня 2021 року, коли його посаду скоротили.
- За інформацією «Бабеля», Найєма звільнили після його конфлікту з керівником концерну Юрієм Гусєвим довкола Харківського авіаційного заводу.
- Олександр Кубраков, який раніше очолював Укравтодор, став міністром інфраструктури у травні цього року. Його кандидатуру підтримали 284 депутати.