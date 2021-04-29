Мустафу Найєма звільняють з «Укроборонпрому»

Заступника генерального директора «Укроборонпрому» з управління активами, колишнього нардепа Мустафу Найєма звільняють з посади.

Про це повідомили у Facebook підприємства.

Там зазначили, що його посаду скорочують. Загалом штат «Укроборонпрому» буде оптимізований на 10%.

«Концерн сьогодні демонструє хороші показники та позитивну динаміку. Це стало можливим завдяки титанічній праці усього колективу. Ми стабілізували виробництво, збільшили обсяги експорту, розширили ринки збуту, розпочали безпрецедентну трансформацію державної оборонки. Однак це лише частина непростого, але дуже важливого шляху», — підкреслили там.