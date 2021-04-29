Мустафу Найема увольняют из «Укроборонпрома»

Заместителя генерального директора «Укроборонпрома» по управлению активами, бывшего нардепа Мустафу Найема увольняют с должности.

Об этом сообщили в Facebook предприятия.

Там отметили, что его должность сокращают. В целом штат «Укроборонпрома» будет оптимизирован на 10%.

«Концерн сегодня демонстрирует хорошие показатели и положительную динамику. Это стало возможным благодаря титанической работе всего коллектива. Мы стабилизировали производство, увеличили объемы экспорта, расширили рынки сбыта, начали беспрецедентную трансформацию государственной оборонки. Однако это лишь часть непростого, но очень важного пути», — подчеркнули там.