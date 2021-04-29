Мустафу Найема увольняют из «Укроборонпрома»

Заместителя генерального директора «Укроборонпрома» по управлению активами, бывшего нардепа Мустафу Найема увольняют с должности.
Об этом сообщили в Facebook предприятия.
Там отметили, что его должность сокращают. В целом штат «Укроборонпрома» будет оптимизирован на 10%.
«Концерн сегодня демонстрирует хорошие показатели и положительную динамику. Это стало возможным благодаря титанической работе всего коллектива. Мы стабилизировали производство, увеличили объемы экспорта, расширили рынки сбыта, начали беспрецедентную трансформацию государственной оборонки. Однако это лишь часть непростого, но очень важного пути», — подчеркнули там.
- Экс-нардеп Мустафа Найем занял пост заместителя генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» в ноябре 2019 года.
- Мустафа Найем — журналист, был народным депутатом предыдущего созыва Верховной Рады, в парламент попал по списку партии «Блок Петра Порошенко», в мае 2019 года вышел из фракции БПП.