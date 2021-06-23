Нового прессекретаря Зеленського визначать до кінця тижня. Обирають із двох кандидатів

Офіс президента на «фінішній прямій» у питанні вибору нового прессекретаря Володимира Зеленського. Зараз в ОП обирають між двома кандидатами — ведучим телеканалу «Україна 24» Сергієм Никифоровим і колишнім журналістом, комунікаційником Олександром Бондаренком.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в ОП.

Рішення щодо нового спікера повинні ухвалити протягом одного-двох днів. При цьому раніше в ОП обіцяли представити нового прессекретаря перед Днем журналіста, який відзначається в Україні 6 червня.

Одне з джерел заявило, що, найімовірніше, посаду отримає Никифоров.

Никифоров до «Україна 24» працював на європейському телеканалі Euronews.

Бондаренко працював на «Громадському радіо», вів політичну програму «Точка зору», працював на Українську службу ВВС, а згодом на телеканалі «Україна». У 2017 році Бондаренко пройшов курс в Kyiv Academy of Media Arts і після став керівником спецпроєктів в агентстві стратегічних комунікацій RMA. На місцевих виборах 2020 року Бондаренко та його команда супроводжували партію «Голос» у Львові.