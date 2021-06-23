Нового пресс-секретаря Зеленского определят до конца недели. Выбирают из двух кандидатов

Офис президента на «финишной прямой» в вопросе выбора нового пресс-секретаря Владимира Зеленского. Сейчас в ОП выбирают между двумя кандидатами — ведущим телеканала «Украина 24» Сергеем Никифоровым и бывшим журналистом, коммуникационщиком Александром Бондаренко.

Об этом «Бабелю» сообщили источники в ОП.

Решение по новому спикеру должны принять в течении одного-двух дней. При этом ранее в ОП обещали представить нового пресс-секретаря перед Днем журналиста, который отмечается в Украине 6 июня.

Один из источников заявил, что, вероятнее всего, должность получит Никифоров.

Никифоров до «Украина 24» работал на европейском телеканале Euronews.

Бондаренко работал на «Громадському радіо», вел политическую программу «Точка зрения», работал на Украинскую службу ВВС, а после на телеканале «Украина». В 2017 году Бондаренко прошел курс в Kyiv Academy of Media Arts и после стал руководителем спецпроектов в агентстве стратегических коммуникаций RMA. На местных выборах 2020 года Бондаренко и его команда сопровождали партию «Голос» во Львове.